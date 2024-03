Chasse au trésor Musée de Sologne Romorantin-Lanthenay, samedi 18 mai 2024.

Chasse au trésor Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00, 20h30 Musée de Sologne Entrée libre, sur demande à l’accueil

Gaston est atteint d’un mal inconnu, venez aider Germaine à retrouver la plante magique pour fabriquer la potion qui lui permettra de guerrir son mari.

Cette chasse au trésor permettra de découvrir de manière orignale les collections du musée de Sologne.

Musée de Sologne Moulin du Chapitre, 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 95 33 66 http://www.museedesologne.com http://www.facebook.com/museedesologne Situé dans le centre de Romorantin-Lanthenay, capitale de la Sologne, le Musée de Sologne vous accueille dans le cadre patrimonial exceptionnel que sont le Moulin du Chapitre, le Moulin de la ville et la Tour Jacquemart du XIIe siècle. De nombreuses expositions temporaires vous feront découvrir d’autres aspects inédits de l’histoire et du patrimoine local. Vous y découvrirez les multiples richesses du territoire solognot : les espaces naturels, les métiers oubliés, l’architecture traditionnelle en brique et les châteaux du XIXe siècle, les coutumes et la chasse.

