Chasse au trésor 2021-08-20 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-20 17:00:00 17:00:00 Hotel Demoret 83 rue d'Allier

Moulins Allier Moulins

Moulins Allier Moulins EUR Le lion de la ménagerie du duc et de la duchesse de Bourbon s’est échappé : pars à sa recherche et découvre le trésor que cachait sa disparition !

Viens découvrir les lieux du patrimoine en t’amusant. patrimoine@agglo-moulins.fr +33 4 70 48 01 36 https://www.agglo-moulins.fr/services-equipements/espace-patrimoine.html dernière mise à jour : 2021-07-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région

