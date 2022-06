CHASSE AU TRÉSOR Montiers-sur-Saulx, 1 juin 2022, Montiers-sur-Saulx.

2022-06-01 – 2022-09-30

Montiers-sur-Saulx 55290 Montiers-sur-Saulx

La Chasse au Trésor des Portes de Meuse revient en 2022 pour une 8ème édition : 7 nouvelles communes à explorer, sur un parcours de 33 km à la découverte des trésors du sud meusien.

Vivez une expérience unique et ludique en plein air à la recherche du Trésor des Portes de Meuse. Le principe de ce jeu ? Une véritable chasse au trésor, en pleine nature et dans nos villages pittoresques à l’aide d’une application disponible sur smartphone et/ou d’une carte papier qui vous permettront de retrouver 6 symboles à associer à chaque étape, pour recomposer le code mystère et tenter de gagner, sur tirage au sort : smartphone, tablette tactile, montre connectée, VTT, baptêmes de l’air, activités de loisirs et découverte, repas dans nos restaurants, paniers garnis du terroir, etc.

Bulletin de participation avec carte du jeu disponible dans nos antennes intercommunales et chez nos partenaires :

Office de Tourisme Sud Meuse, Ville de Ligny-en-Barrois, commerçants, producteurs, restaurateurs, hébergeurs, etc. Plus d’informations, règlement et carte de jeu numérique sur : www.portesdemeuse.fr/chasse-au-tresor/

contact@portesdemeuse.fr +33 3 29 75 97 40 http://www.portesdemeuse.fr/

