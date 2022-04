Chasse au trésor – Marion et le fil d’or Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Grâce à ton livret d’enquête et aux indices dispersés à l’extérieur du musée, aide Marion à retrouver le trésor de Maison Rouge, bien dissimulé quelque part dans le parc. *Infos pratiques – Les vendredis des vacances scolaires de printemps zone A, B et C – Le 15, 22 et 29 avril et le 6 mai – De 10h à 17h. – Durée environ 1h. – Livret disponible gratuitement à l’accueil du musée. – Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte tout au long de l’activité. maisonrouge@alesagglo.fr +33 4 66 85 10 48 Droits gérés

