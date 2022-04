CHASSE AU TRÉSOR Ludothèque La Marelle Albi Catégories d’évènement: Albi

CHASSE AU TRÉSOR Ludothèque La Marelle, 3 mai 2022, Albi. CHASSE AU TRÉSOR

du mardi 3 mai au samedi 4 juin à Ludothèque La Marelle

Venez récupérer votre premier indice à la ludothèque à partir du 3 mai jusqu’au 4 juin pendant les heures d’ouverture. À partir de 6 ans, Gratuit. Mardi – Mercredi – Jeudi : 9h00 – 11h30 / 15h* – 18h00 Vendredi – Samedi : Ouverture bénévole : 15h – 18h00 Ludothèque la Marelle 12 rue de la violette 05 63 54 90 85 Un redoutable pirate s’est introduit dans la ludothèque et a volé les règles de plusieurs jeux. Ludothèque La Marelle 12 Rue de la Violette, 81000 Albi Albi Tarn

