Chasse au trésor littéraire et gourmande Le Puy-Sainte-Réparade

Le Puy-Sainte-Réparade

Chasse au trésor littéraire et gourmande Le Puy-Sainte-Réparade, 22 décembre 2021, Le Puy-Sainte-Réparade. Bibliothèque « Au Puy des Mots » 52 avenue de la Bourgade

2021-12-22 – 2021-12-22 Bibliothèque « Au Puy des Mots » 52 avenue de la Bourgade

Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône Des passages du livre « Le fantôme de la chocolaterie », de David O’Connelle, seront lus aux enfants.

Lors de la pause gourmande, le « diplôme du spécialiste des chasses au trésor » et un livre leur seront remis.



Organisée par la bibliothèque « Au Puy des Mots », en partenariat avec la municipalité, ouverte aux enfants à partir de 9 ans.



Bibliothèque "Au Puy des Mots" 52 avenue de la Bourgade Le Puy-Sainte-Réparade