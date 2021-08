Ormoy-Villers Ormoy-Villers 60800, Ormoy-Villers Chasse au trésor littéraire à Ormoy Villers Ormoy-Villers Ormoy-Villers Catégories d’évènement: 60800

Ormoy-Villers

Chasse au trésor littéraire à Ormoy Villers 2021-08-21 – 2021-08-22

Ormoy-Villers 60800 Ormoy-Villers 3 Une chasse au trésor littéraire et familiale (de 2 à 90 ans) est organisée en autonomie le samedi 21 et dimanche 22 août 2021.

Découvrez les petits coins cachés d’Ormoy-Villers en révisant vos classiques littéraires.

Lots à gagner, à vous de jouer ! 3€ par famille.

Détails Catégories d’évènement: 60800, Ormoy-Villers Autres Lieu Ormoy-Villers Adresse Ville Ormoy-Villers lieuville 49.19755#2.84563