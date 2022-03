Chasse au trésor : “L’île de la Carabistouille” Hardinvast Hardinvast Catégories d’évènement: Hardinvast

Manche

Chasse au trésor : "L'île de la Carabistouille" Hardinvast, 13 juillet 2022, Hardinvast.

2022-07-13 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-13 11:30:00 11:30:00

Hardinvast Manche Le capitaine Œil de verre a caché son butin sur l’île Bourbon. Malheureusement pour lui, Chèvrefeuille, naufragé farceur, s’est amusé à déplacer son trésor. De retour sur l’île, Œil de verre s’arrache les cheveux : “Qui a eu l’outrecuidance de voler mon trésor ? Qu’est-ce que c’est que cette carabistouille ?!!” A la place du trésor un message :

“Désolé, naufragé sur cette île déserte, je m’ennuyais, alors j’ai pensé vous proposer un petit jeu pour m’occuper… Le trésor est toujours sur l’île, je vous ai laissé quelques indices… Bonne chasse !” Mais Œil de verre n’est pas très astucieux ; il compte sur vous pour l’aider à le retrouver !! La chasse est encadrée par un animateur. Il n’y a qu’un seul groupe de douze enfants maximum en mode coopératif. Les parents peuvent repartir ou profiter du parc pendant le jeu.

Chasse au trésor pour enfants de 7 à 10 ans sur le mode coopératif.

Durée : environ 2h.

