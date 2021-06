Montrésor Montrésor Indre-et-Loire, Montrésor Chasse au trésor : Le trésor du Lézard doré Montrésor Montrésor Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montrésor Indre-et-Loire 4 EUR «Il y a bien longtemps dans ce petit coin de verdure, le Roi Gontran et son fidèle écuyer furent conduits à un trésor, par un lézard couvert d’Or ! Ils firent bâtirent un château sur la colline abritant le trésor du lézard. »Mais… le lézard en a gardé une partie….

Si tu retrouves le lézard, tu trouveras le reste du trésor !

Si tu retrouves le lézard, tu trouveras le reste du trésor. Es-tu prêt pour l’aventure ? montresor@loches-valdeloire.com +33 2 47 92 70 71 https://loches-valdeloire.com/ «Il y a bien longtemps dans ce petit coin de verdure, le Roi Gontran et son fidèle écuyer furent conduits à un trésor, par un lézard couvert d’Or ! Ils firent bâtirent un château sur la colline abritant le trésor du lézard. »Mais… le lézard en a gardé une partie….

Alors, es-tu prêt pour l'aventure ?

