Chasse au trésor : Le trésor de Savary de Mauléon Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Chasse au trésor : Le trésor de Savary de Mauléon Mauléon, 27 mars 2022, Mauléon. Chasse au trésor : Le trésor de Savary de Mauléon Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon

2022-03-27 – 2022-03-27 Place de l’Hotel de Ville Musée

Mauléon Deux-Sèvres Participez à une chasse au trésor dans toutes les salles du musée afin de trouver où se cache le trésor de Savary de Mauléon, grand seigneur de Mauléon au Moyen Age. Age conseillé : 8 à 12 ans Participez à une chasse au trésor dans toutes les salles du musée afin de trouver où se cache le trésor de Savary de Mauléon, grand seigneur de Mauléon au Moyen Age. Age conseillé : 8 à 12 ans +33 6 71 68 67 16 Participez à une chasse au trésor dans toutes les salles du musée afin de trouver où se cache le trésor de Savary de Mauléon, grand seigneur de Mauléon au Moyen Age. Age conseillé : 8 à 12 ans ©Agglo2B

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Autres Lieu Mauléon Adresse Place de l'Hotel de Ville Musée Ville Mauléon lieuville Place de l'Hotel de Ville Musée Mauléon Departement Deux-Sèvres

Mauléon Mauléon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauleon/

Chasse au trésor : Le trésor de Savary de Mauléon Mauléon 2022-03-27 was last modified: by Chasse au trésor : Le trésor de Savary de Mauléon Mauléon Mauléon 27 mars 2022 Deux-Sèvres Mauléon

Mauléon Deux-Sèvres