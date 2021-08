Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire CHASSE AU TRÉSOR : LE TRÉSOR DE MÉROVÉE Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

CHASSE AU TRÉSOR : LE TRÉSOR DE MÉROVÉE Doué-en-Anjou, 19 août 2021, Doué-en-Anjou. CHASSE AU TRÉSOR : LE TRÉSOR DE MÉROVÉE 2021-08-19 – 2021-08-19 Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Doué-en-Anjou Par équipe pré-constituée (de 3 à 10 personnes, en famille ou amis), passage d’épreuves pour retrouver des indices qui mènent au trésor de Mérovée, en parcourant de manière insolite l’espace troglodytique. Un bon moment pour s’évader. Constituez votre équipe et partez à la recherche du Trésor de Mérovée ! Récoltez des indices au fil des épreuves, ces derniers vous mèneront vers ce fameux trésor. Serez-vous capable de le découvrir à temps ? troglo-sarcophages@orange.fr https://troglo-sarcophages.fr/ Par équipe pré-constituée (de 3 à 10 personnes, en famille ou amis), passage d’épreuves pour retrouver des indices qui mènent au trésor de Mérovée, en parcourant de manière insolite l’espace troglodytique. Un bon moment pour s’évader. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

