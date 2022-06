Chasse au Trésor « le trésor de l’Uhabia »

Chasse au Trésor « le trésor de l’Uhabia », 26 juillet 2022, . Chasse au Trésor « le trésor de l’Uhabia »



2022-07-26 15:00:00 – 2022-07-26 17:00:00 EUR 20 20 Animation destinée aux enfants de 6 à 10 ans uniquement (les parents profitent de la plage ou se reposent pendant ce temps ).

Rejoins nous pour une 1/2 journée d’activité autour du thème de l’Océan !

De nombreux défis t’attendent pour aider les pêcheurs à retrouver leur trésor perdu entre Bidart et Guéthary… Animation destinée aux enfants de 6 à 10 ans uniquement (les parents profitent de la plage ou se reposent pendant ce temps ).

