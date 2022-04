Chasse au trésor : “Le trésor de Claque-Pépin”

Chasse au trésor : “Le trésor de Claque-Pépin”, 24 août 2022, . Chasse au trésor : “Le trésor de Claque-Pépin”

2022-08-24 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-24 12:20:00 12:20:00 Claque-Pépin en a assez de surveiller le trésor, il rêve de voyager. Oui mais pour ne plus être gardien de trésor, il doit trouver des humains dignes de le recevoir. Alors, serez-vous suffisamment astucieux, observateurs, avec un bon esprit d’équipe ? Nous le saurons très vite… La chasse est encadrée par un animateur. Il n’y a qu’un seul groupe de douze enfants maximum en mode coopératif. Les parents peuvent repartir ou profiter du parc pendant le jeu. Chasse au trésor pour enfants de 7 à 10 ans sur le mode coopératif.

Durée : environ 2h.

Réservation obligatoire. Claque-Pépin en a assez de surveiller le trésor, il rêve de voyager. Oui mais pour ne plus être gardien de trésor, il doit trouver des humains dignes de le recevoir. Alors, serez-vous suffisamment astucieux, observateurs, avec un bon esprit d’équipe… Claque-Pépin en a assez de surveiller le trésor, il rêve de voyager. Oui mais pour ne plus être gardien de trésor, il doit trouver des humains dignes de le recevoir. Alors, serez-vous suffisamment astucieux, observateurs, avec un bon esprit d’équipe ? Nous le saurons très vite… La chasse est encadrée par un animateur. Il n’y a qu’un seul groupe de douze enfants maximum en mode coopératif. Les parents peuvent repartir ou profiter du parc pendant le jeu. Chasse au trésor pour enfants de 7 à 10 ans sur le mode coopératif.

Durée : environ 2h.

Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville