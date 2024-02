Chasse au trésor « Le secret du trésor de Saint-Clément » Pointe de Conguel Quiberon, mardi 9 avril 2024.

Une histoire de vikings, un trésor perdu au fond de l’océan et un secret partagé par deux enfants de Quiberon… Pour connaître le secret du trésor perdu, vous partirez à la recherche de quelques énigmes à résoudre et vous déchiffrerez un message en partie effacé par le temps…Vous ferez appel à votre sens de l’observation et de l’orientation. Au programme manipulation d’objets, recherches sur le terrain et un brin de déduction ! et vous recevrez chacun une surprise gourmande en fin de jeu.

Largement inspiré de l’histoire locale, ce jeu en famille vous propose une jolie balade de moins de 3 kilomètres sur la Pointe de Conguel à Quiberon, site naturel préservé en bord de mer.

Cette chasse au trésor a été pensée pour vos enfants et jeunes adolescents. Idéal à partir de 7 ans, elle suppose la participation de tous. Ce jeu est aussi très ludique pour les adultes. Durée 1h30. .

Début : 2024-04-09 14:00:00

fin : 2024-04-09 16:30:00

Pointe de Conguel Boulevard du Conguel

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne lesechappeeslittorales@gmail.com

