Gavaudun Lot-et-Garonne Gavaudun Visitez le château en suivant les indices de Bon Œil, le meilleur archer du château. Percez le mystère du coffre et repartez avec votre récompense.

Chasse au trésor en famille avec plusieurs niveaux d’énigmes, départ à tout moment de la journée. Prévoir d’arriver 1h30 avant la fermeture du château.

À partir de 6 ans. Guichard d’Angle est poursuivis par une bande de brigands, aide le à protéger le coffre des ancêtres de la famille de Valens de Gavaudun. N’oublie pas de prendre ton temps et suit les panneaux historiques du château.

