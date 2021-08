Chasse au trésor : « Le code perdu du commandeur » Commanderie Templière, 17 septembre 2021, Bar-sur-Seine.

Chasse au trésor : « Le code perdu du commandeur »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Commanderie Templière

### Pour les Journées européennes du patrimoine, vivez l’épopée templière à Avalleur : visites, exposition, enquête historique et atelier artistique. Une expérience à vivre en famille ou entre amis ! Pendant une de ses missions, le commandeur est tombé de cheval. Pour financer les croisades, il doit envoyer à Saint-Jean d’Acre une partie de l’or récolté par la commanderie. Malheureusement, sa chute de cheval lui a fait perdre la mémoire et il ne se souvient plus du code pour ouvrir le coffre. Des indices permettant de récupérer le code sont disséminés dans les différentes salles de la commanderie. Seuls les plus braves chevaliers seront capables de décrypter les énigmes. Explorez les pièces du logis du commandeur et voyagez dans le temps, afin de récolter des indices, résoudre des casses-têtes et des défis qui vous permettront de retrouver le mythique trésor des Templiers.

Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h.

Commanderie Templière Avalleur, 10110 Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine Aube



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00