2022-04-04 – 2022-04-09

Riquewihr Haut-Rhin Riquewihr Hugo, apprenti lièvre de Pâques doit passer son ultime épreuve pour valider sa formation : la distribution des oeufs en chocolat aux enfants de Riquewihr. Mais malheur! Il sème tous les oeufs à travers le village. Pour l’aider à faire sa distribution dans les temps, accompagne-le et retrouve tous les oeufs en chocolat. Le livret de jeu est disponible à l’Office de Tourisme. Hugo, apprenti lièvre de Pâques doit passer son ultime épreuve : la tournée des œufs en chocolat. En arrivant sur Riquewihr, tous les œufs dégringolent de sa charrette et se dispersent dans l’ensemble du village. Aide-le à les récupérer pour que tous les enfants aient un œuf en chocolat pour Pâques. +33 3 89 73 23 23 Hugo, apprenti lièvre de Pâques doit passer son ultime épreuve pour valider sa formation : la distribution des oeufs en chocolat aux enfants de Riquewihr. Mais malheur! Il sème tous les oeufs à travers le village. Pour l’aider à faire sa distribution dans les temps, accompagne-le et retrouve tous les oeufs en chocolat. Le livret de jeu est disponible à l’Office de Tourisme. Riquewihr

