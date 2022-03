Chasse au trésor : La légende du bouquet d’Agnès Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Chasse au trésor : La légende du bouquet d’Agnès Loches, 13 avril 2022, Loches. Chasse au trésor : La légende du bouquet d’Agnès Loches

2022-04-13 – 2022-04-13

Loches Indre-et-Loire Loches Indre-et-Loire 4.5 EUR Une légende dit qu’il y a presque 600 ans, le roi Charles VII a offert à la belle Agnès Sorel un magnifique bouquet de roses éternelles… Mais par jalousie, la reine aurait volé et disséminé ces fleurs inestimables à travers la ville de Loches !

En famille, partez sur les traces de ce fameux bouquet. Cherchez les indices, d’étape en étape, afin de reconstituer le trésor perdu. Cette animation est proposée aux adultes et aux enfants à partir de 4 ans. Une légende dit que le roi Charles VII a offert à la belle Agnès Sorel un magnifique bouquet de roses éternelles… Mais par jalousie, la reine aurait volé et disséminé ces fleurs inestimables à travers la ville de Loches ! Animation proposée aux adultes et aux enfants dès 4ans. +33 2 47 91 82 82 http://www.ville-loches.fr/ Une légende dit qu’il y a presque 600 ans, le roi Charles VII a offert à la belle Agnès Sorel un magnifique bouquet de roses éternelles… Mais par jalousie, la reine aurait volé et disséminé ces fleurs inestimables à travers la ville de Loches !

En famille, partez sur les traces de ce fameux bouquet. Cherchez les indices, d’étape en étape, afin de reconstituer le trésor perdu. Cette animation est proposée aux adultes et aux enfants à partir de 4 ans. Ville de Loches

Loches

dernière mise à jour : 2022-03-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Chasse au trésor : La légende du bouquet d’Agnès Loches 2022-04-13 was last modified: by Chasse au trésor : La légende du bouquet d’Agnès Loches Loches 13 avril 2022 Indre-et-Loire Loches

Loches Indre-et-Loire