La Chapelle-Saint-Rémy Sarthe La Chapelle-Saint-Rémy Rendez-vous sur la place de l’église à 14h, le 18 juin à la Chapelle St Rémy pour une chasse au trésor. Un lot par enfant (tarif 5€). Les parents doivent être présents. Groupe de 6 personnes maximum. Pensez à réserver avant le 1er juin. +33 6 68 79 28 09 Rendez-vous sur la place de l’église à 14h, le 18 juin à la Chapelle St Rémy pour une chasse au trésor. Un lot par enfant (tarif 5€). Les parents doivent être présents. Groupe de 6 personnes maximum. Pensez à réserver avant le 1er juin. La Chapelle-Saint-Rémy

