Chasse au trésor, 29 avril 2021-29 avril 2021, Kerlouan.

Chasse au trésor 2021-04-29 14:00:00 – 2021-04-29 17:00:00

Kerlouan 29890 Kerlouan

A l’aide d’une carte d’orientation et de photos indices, trouvez les balises cachées (très) discrètement et partez à la recherche du trésor des naufrageurs ! L’objectif est simple : retrouver les lieux photographiés des photos indices en explorant tous les recoins de ce site emblématique du Nord-Finistère. Saurez-vous débusquer les lieux emblématiques ou plus confidentiels du village et parviendrez-vous à retrouver le fabuleux trésor de Meneham ?

Pour enfants de 4 à 9 ans . Départ toutes les 30 minutes entre 14h et 16h.

+33 2 98 83 95 63 http://billetweb.fr/multi_event.php?multi=u64676

