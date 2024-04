Chasse au trésor Jeux antiques Aix-en-Provence, mercredi 22 mai 2024.

Chasse au trésor Jeux antiques Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Animation gratuite et ouverte à tous de 7 à 11 ans. Chasse au trésor dans les rues d’Aix-en-Provence. Carnet de jeu disponible à l’Office de tourisme.

Théagène doit rejoindre Olympie pour participer aux Jeux antiques. Il a besoin de votre aide pour résoudre les mystérieuses énigmes qui l’attendent sur son chemin. Avec cette chasse au trésor, remontez le temps et voyagez en famille jusqu’au berceau de l’Europe !



Pour participer, il suffit de venir chercher un carnet de jeu à l’Office de tourisme à partir de 14h. Derniers départs à 16h.



Pour qui tous les enfants de 7 à 11 ans (dans la limite de 70 enfants)

Durée de l’activité: 1 heure.

Matériel nécessaire: un stylo et un smartphone. .

Début : 2024-05-22 14:00:00

fin : 2024-05-22 17:00:00

Départ dans l’Office de Tourisme et divers lieux dans la ville

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pirouette.bobinette@gmail.com

