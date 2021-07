Montirat Village Montirat, Tarn Chasse au trésor historique Village Montirat Catégories d’évènement: Montirat

Tarn

Chasse au trésor historique Village, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Montirat. Chasse au trésor historique

Village, le dimanche 19 septembre à 15:30

Les enfants vont découvrir le village de Montirat en cherchant les trésors historiques cachés un peu partout dans le centre bourg. A 15 heures une viste guidée sera proposée aux parents qui pourront ainsi profiter également de la découverte du village. Un goûter sera proposé aux enfants à la fin de la chasse au trésor. Chasse au trésor historique dans le village. Village Le Bourg, 81190 Montirat Montirat Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montirat, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Village Adresse Le Bourg, 81190 Montirat Ville Montirat lieuville Village Montirat