CHASSE AU TRÉSOR HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Montpellier

CHASSE AU TRÉSOR HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier, 26 octobre 2022, Montpellier. CHASSE AU TRÉSOR HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES

1744, avenue Albert Einstein Montpellier Hrault

2022-10-26 – 2022-10-26 Montpellier

Hrault 15 EUR La chasse au trésor d’Halloween est de retour !

À la recherche du trésor perdu d’Étienne de Flaugergues

Un jeu de piste accessible dès 6 ans qui vous fera parcourir les pièces du Château à la recherche d’un trésor du passé oublié… e 26 octobre et le 2 novembre – 15h Au programme :

▪️Rdv à 15h dans la cour

▪️ Direction le Château pour des défis et énigmes à résoudre en équipe !

▪️Remise du trésor d’Étienne de Flaugergues aux enfants

▪️Un goûter sera organisé en fin d’après-midi et un verre de vin sera proposé aux courageux adultes accompagnant leurs petits détectives en herbe ! Tarifs :

Enfant : 15€

Adulte accompagnant : 7€ ►RÉSERVATION OBLIGATOIRE La chasse au trésor d’Halloween est de retour !

À la recherche du trésor perdu d’Étienne de Flaugergues

Un jeu de piste accessible dès 6 ans qui vous fera parcourir les pièces du Château à la recherche d’un trésor du passé oublié… Montpellier

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 1744, avenue Albert Einstein Montpellier Hrault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hrault

Montpellier Montpellier Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

CHASSE AU TRÉSOR HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier 2022-10-26 was last modified: by CHASSE AU TRÉSOR HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier Montpellier 26 octobre 2022 1744 avenue Albert Einstein Montpellier Hrault Hrault montpellier

Montpellier Hrault