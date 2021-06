Fremifontaine Fremifontaine Fremifontaine, Vosges CHASSE AU TRÉSOR Fremifontaine Fremifontaine Catégories d’évènement: Fremifontaine

Vosges

CHASSE AU TRÉSOR Fremifontaine, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Fremifontaine. CHASSE AU TRÉSOR 2021-07-09 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-09 17:00:00 17:00:00 Mairie 2 rue des Tilleul

Pour découvrir tout en s'amusant, participez à notre chasse au Trésor dans les rues de Frémifontaine. 8 énigmes à résoudre pour remporter le trésor. Collation offerte en fin d'animation.

Fremifontaine
Mairie 2 rue des Tilleul
Fremifontaine