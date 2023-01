Chasse au trésor et Escape Game : le Détective du Château Saint-Seine-sur-Vingeanne Saint-Seine-sur-Vingeanne Saint-Seine-sur-Vingeanne Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Saint-Seine-sur-Vingeanne

Chasse au trésor et Escape Game : le Détective du Château Saint-Seine-sur-Vingeanne, 4 février 2023, Saint-Seine-sur-Vingeanne Saint-Seine-sur-Vingeanne. Chasse au trésor et Escape Game : le Détective du Château D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d’Or

2023-02-04 10:00:00 – 2023-02-20 18:00:00 Saint-Seine-sur-Vingeanne

Côte-d’Or Saint-Seine-sur-Vingeanne 3 3 EUR Le Détective de Rosières a plusieurs missions pour toi !

Le coffre-fort vient d’être dérobé ! Retrouve parmi les suspects, celui ou celle qui s’est enfui(e) avec le trésor lors d’une enquête policière !

Dernière mission : délivrez la Reine et le Roi ! Vous voilà enfermé dans le salon de la Reine, mais pour s’en sortir, réussirez-vous à résoudre les énigmes avant la fin du compte à rebours ? Chasse au Trésor – Le coffre-fort du château

Le coffre-fort vient d’être dérobé et le Détective de Rosières a besoin de toi pour résoudre ce mystère !

Ta mission ? Retrouve parmi les suspects, celui ou celle qui s’est enfui(e) avec le trésor ! Pour cela, des indices dans les pièces du château te permettront de mener à bien cette enquête !

Alors, à toi de jouer jeune détective ! Escape Game Familial – Délivrez la Reine et le Roi

Vous voilà enfermé dans le salon de la Reine ! Votre mission ? Trouvez le code pour délivrer la Reine et le Roi ! Mais pour cela, réussirez-vous à résoudre les énigmes avant la fin du compte à rebours ? Alors prêt(e)s à relever le défi ?

Le Détective de Rosières vous attend ! info@chateauderosieres.com https://chateauderosieres.webnode.fr/ Saint-Seine-sur-Vingeanne

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Saint-Seine-sur-Vingeanne Autres Lieu Saint-Seine-sur-Vingeanne Adresse D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d'Or Ville Saint-Seine-sur-Vingeanne Saint-Seine-sur-Vingeanne lieuville Saint-Seine-sur-Vingeanne Departement Côte-d'Or

Chasse au trésor et Escape Game : le Détective du Château Saint-Seine-sur-Vingeanne 2023-02-04 was last modified: by Chasse au trésor et Escape Game : le Détective du Château Saint-Seine-sur-Vingeanne Saint-Seine-sur-Vingeanne 4 février 2023 Côte-d'Or D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d'Or Saint-Seine-sur-Vingeanne Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d'Or

Saint-Seine-sur-Vingeanne Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d'Or