La Pommeraye La Pommeraye Calvados, La Pommeraye Chasse au trésor et balade historique à Château Ganne La Pommeraye La Pommeraye Catégories d’évènement: Calvados

La Pommeraye

Chasse au trésor et balade historique à Château Ganne La Pommeraye, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, La Pommeraye. Chasse au trésor et balade historique à Château Ganne 2021-07-25 15:00:00 – 2021-07-25 16:30:00

La Pommeraye Calvados La Pommeraye Découvrez la légende de Château Ganne en famille tout en vous amusant !

Un petit kit contenant différents outils et accessoires vous aideront à mener l’enquête tout au long du parcours. Votre mission : trouver la fonction de chaque bâtiment via des petits jeux de mesure, d’énigme, des jeux de piste, des mises en scène… Visite conseillée à partir de 6 ans.

Chaussures de marche conseillées.

+33 2 31 79 70 45

Durée 1h30. dernière mise à jour : 2021-07-15 par OT Suisse Normande

Détails Catégories d’évènement: Calvados, La Pommeraye Étiquettes évènement : Autres Lieu La Pommeraye Adresse Ville La Pommeraye lieuville 48.90196#-0.41055