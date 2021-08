Anthy-sur-Léman Espace du Lac Anthy-sur-Léman, Haute-Savoie Chasse au trésor Espace du Lac Anthy-sur-Léman Catégories d’évènement: Anthy-sur-Léman

Haute-Savoie

Chasse au trésor Espace du Lac, 18 septembre 2021, Anthy-sur-Léman. Chasse au trésor

Espace du Lac, le samedi 18 septembre à 15:00

Journées autour de la thématique « La pomme dans tous ces états » organisées par l’association Les Daillis. Découvrez le patrimoine naturel et architectural de la commune sous forme de jeu de pistes Espace du Lac 15 rue des pêcheurs, 74200 Anthy-sur-Léman Anthy-sur-Léman Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Anthy-sur-Léman, Haute-Savoie Autres Lieu Espace du Lac Adresse 15 rue des pêcheurs, 74200 Anthy-sur-Léman Ville Anthy-sur-Léman lieuville Espace du Lac Anthy-sur-Léman