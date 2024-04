Chasse au trésor enfants Loury, dimanche 14 avril 2024.

Chasse au trésor enfants Loury Loiret

Mais où est donc passée la palette de Toulouse Lautrec ?

Pars à l’aventure dans le parc du château, résous les énigmes qui te seront proposées et retrouve la palette de peinture qu’Henri de Toulouse Lautrec a perdue lorsqu’il était enfant.

D’énigmes en énigmes, les enfants, accompagnés de leurs parents, chemineront dans le parc, suivront un parcours, qui leur permettra de découvrir pourquoi Toulouse Lautrec enfant, a séjourné à Loury, et les mènera au… Trésor !

Le parcours peut être réalisé en 1h/1h30 environ. Tarif 4 euros pour les enfants de 7 à 12 ans, accompagnateurs gratuits.

Des animateurs du musée seront présents pour encadrer l’animation, mais les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Parc de la mairie

Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire musee.loury@sfr.fr

