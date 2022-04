CHASSE AU TRÉSOR EN RÉALITÉ AUGMENTÉE Piriac-sur-Mer, 21 avril 2022, Piriac-sur-Mer.

CHASSE AU TRÉSOR EN RÉALITÉ AUGMENTÉE Piriac-sur-Mer

2022-04-21 – 2022-04-21

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Imaginez qu’un jeu vidéo prenne vie soudainement dans votre environnement réel ! Et si vous pouviez voyager à travers des aventures fantastiques et palpitantes dans la ville.

Partez à la recherche des cristaux magiques et aidez le lutin à sauver le monde. Saurez-vous refermer le portail magique avant l’invasion des trolls?

Munis d’une tablette numérique G.P.S et d’une mallette, à vous de trouver les indices, résoudre des énigmes et débloquer des mécanismes en Réalité Augmentée.

Le Portail Magique est une activité en extérieur qui mêle le concept de la chasse au trésor et du jeu vidéo, avec des énigmes en réalité augmentée.

Voici une activité idéale à vivre en famille avec des enfants dès 7 ans et des pré-ados.

Imaginez qu’un jeu vidéo prenne vie soudainement dans votre environnement réel ! Et si vous pouviez voyager à travers des aventures fantastiques et palpitantes dans la ville.

Partez à la recherche des cristaux magiques et aidez le lutin à sauver le monde. Saurez-vous refermer le portail magique avant l’invasion des trolls?

Munis d’une tablette numérique G.P.S et d’une mallette, à vous de trouver les indices, résoudre des énigmes et débloquer des mécanismes en Réalité Augmentée.

Le Portail Magique est une activité en extérieur qui mêle le concept de la chasse au trésor et du jeu vidéo, avec des énigmes en réalité augmentée.

Voici une activité idéale à vivre en famille avec des enfants dès 7 ans et des pré-ados.

Piriac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par