Le Pouliguen Loire-Atlantique Les lundis après-midi de 14h30 à 17h30 à travers la ville, partez à la recherche des trésors magiques du Pouliguen. Pour ces aventures, vous serez équipés de tablettes GPS et de malettes. Formez des groupes de 5 personnes maximum et lancez vous dans l’aventure.

Les inscriptions se feront dans le bois les lundis matin.

