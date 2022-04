Chasse au trésor en famille – Sur la trace de Barbe Blanche

2022-02-07 – 2022-03-04 À l’aide de votre sac à dos d’enquêteur, partez en famille sur les traces du célèbre Barbe Blanche afin de retrouver le coffre au trésor qu’il a dérobé…

Une manière ludique de découvrir ou redécouvrir le Guilvinec ! Activité en autonomie. Sac à dos à retirer et à rendre à l’accueil d’Haliotika pendant les heures d’ouverture, dans la limite des places disponibles. À l’aide de votre sac à dos d’enquêteur, partez en famille sur les traces du célèbre Barbe Blanche afin de retrouver le coffre au trésor qu’il a dérobé…

