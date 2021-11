Pointe-Noire Bibliothèque Ancelot Bellaire Pointe-Noire Chasse au trésor en famille : le Trésor de Cupidon Bibliothèque Ancelot Bellaire Pointe-Noire Catégorie d’évènement: Pointe-Noire

Bibliothèque Ancelot Bellaire, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Cupidon, le petit génie de l’amour, a caché un trésor à la Bibliothèque. Mais, Il ne se rappelle plus de la cachette. Fou d’inquiétude, il vous demande de l’aider. Si vous acceptez la mission, il vous faudra accomplir plusieurs épreuves. D’abord, retrouver grâce à des énigmes et à des indices, des livres qui se sont égarés en différents endroits de la Bibliothèque. Puis, il vous sera conté le mythe de Cupidon à partir duquel vous sera délivré un message codé qui vous mènera jusqu’au trésor. Attention à ne pas vous faire toucher par les flèches de Cupidon qui peuvent vous rendre amoureux et vous faire oublier la mission que vous aviez acceptée. De belles surprises vous attendent. Des chèques-lire à gagner (sous réserve) Pour participer : – Former une équipe de 4 personnes avec 1 ou 2 membres de votre famille. – Donner un nom évocateur (Amour/Amitié) à votre équipe – 5 équipes maximum – Inscription préalable via le téléphone ou L’adresse mail, avant le mardi 18 janvier 2022 Structure organisatrice : Bibliothèque Municipale de Pointe-Noire Tél : 0590 86 15 70 Mail : [[mtjudith@villepointenoire.fr](mailto:mtjudith@villepointenoire.fr)](mailto:mtjudith@villepointenoire.fr) Le temps d’une soirée, apportez votre aide à Cupidon, le dieu de l’amour, pour l’aider à retrouver un trésor qu’il a caché à la bibliothèque. Bibliothèque Ancelot Bellaire 53 rue Saint-Cyr Pagésy 97116 Pointe-Noire Pointe-Noire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:00:00

Lieu Bibliothèque Ancelot Bellaire Adresse 53 rue Saint-Cyr Pagésy 97116 Pointe-Noire Ville Pointe-Noire