Chasse au trésor en famille – L'allemagne Aix-en-Provence, 27 avril 2022

10 10 Chaque mois, un pays, un trésor ! Cette fois-ci c’est l’Allemagne.

Pour trouver le trésor, il faudra être observateur et faire preuve d’esprit d’équipe ! Chaque famille forme une équipe et, avec son plan, elle part à la recherche des indices qui ont atterris aux 4 coins du parc !



Une fois que toutes les énigmes sont résolues, les équipes se retrouvent et mettent en commun leurs trouvailles. C’est alors que le message de Madame Travel apparaît en entier et que la cachette du trésor est dévoilée !



Une activité à partager en famille.

Madame Travel, la gardienne du parc de la Torse, est partie en voyage. Mais juste avant de partir à l’aventure, elle a caché 7 trésors. Chaque mois, elle envoie des indices depuis le pays qu’elle visite pour que les enfants découvrent un de ses trésors

