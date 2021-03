Le Grand-Village-Plage La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Chasse au trésor en famille La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégorie d’évènement: Le Grand-Village-Plage

Chasse au trésor en famille La Maison éco-paysanne, 6 avril 2021-6 avril 2021, Le Grand-Village-Plage. Chasse au trésor en famille

du mardi 6 avril au mardi 27 avril à La Maison éco-paysanne

Relevez énigmes et défis, pour retrouver le trésor caché par les fondateurs de la ferme !

En famille ou entre amis, tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation. Adulte 4,50 €, 6-18 ans 1 €.

Retrouvez le trésor caché par les fondateurs de la ferme ! La Maison éco-paysanne 7 Boulevard de la plage 17370 Le Grand-Village-Plage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-06T14:30:00 2021-04-06T16:00:00;2021-04-13T14:30:00 2021-04-13T16:00:00;2021-04-20T14:30:00 2021-04-20T16:00:00;2021-04-27T14:30:00 2021-04-27T16:00:00

