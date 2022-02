Chasse au trésor en famille – Enquête après la tempête Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Guilvinec

Chasse au trésor en famille – Enquête après la tempête Guilvinec, 11 avril 2022, Guilvinec. Chasse au trésor en famille – Enquête après la tempête Le Port – Terrasse panoramique Haliotika – La Cité de la pêche Guilvinec

2022-04-11 – 2022-05-06 Le Port – Terrasse panoramique Haliotika – La Cité de la pêche

Guilvinec Finistère Guilvinec Nouveau ! La tempête a soufflé fort cette nuit sur le Guilvinec. Toutes les affaires du capitaine Koulapic se sont envolées dans la ville.

Nouveau ! La tempête a soufflé fort cette nuit sur le Guilvinec. Toutes les affaires du capitaine Koulapic se sont envolées dans la ville.

Viens-lui en aide, tente de retrouver son précieux équipement pour qu'il puisse repartir en mer en toute sécurité ! Activité en autonomie. Sac à dos à retirer et à rendre à l'accueil d'Haliotika pendant les heures d'ouverture, dans la limite des places disponibles. reservations@haliotika.com +33 2 98 58 28 38 http://www.haliotika.com/

Le Port – Terrasse panoramique Haliotika – La Cité de la pêche Guilvinec

