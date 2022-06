Chasse au trésor en famille au Tertre Corlieux

Chasse au trésor en famille au Tertre Corlieux, 4 août 2022

Sortez en famille : chasse au trésor nature à travers les espaces naturels du Tertre Corlieux. Le trésor est le gouter à trouver et ensuite à partager ! A partir de 6 ans . Chasse au trésor en groupe familial. Apportez vos gourdes. Réservation obligatoire par téléphone. Tarif adulte : 6€, enfant : 3€. Jeudi 4 août 2022 – De 14h à 17h – Parking du Tertre Corlieu.

