Albi Hôtel de Ville Albi, Tarn Chasse au trésor en famille « Antoine Rossignol, un albigeois au service de sa Majesté » Hôtel de Ville Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Chasse au trésor en famille « Antoine Rossignol, un albigeois au service de sa Majesté » Hôtel de Ville, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Albi. Chasse au trésor en famille « Antoine Rossignol, un albigeois au service de sa Majesté »

Hôtel de Ville, le dimanche 19 septembre à 14:15

Antoine Rossignol des Roches, mathématicien né à Albi en 1600, doué pour déchiffrer tous les codes secrets de son époque, devint le cryptographe personnel du roi Louis XIV. Il créé le premier service secret de chiffrement diplomatique appelé le « cabinet noir », à l’origine de nombreux secrets d’histoire. A l’aide d’un parchemin, vous tenterez de découvrir des détails cachés dans l’architecture du centre historique. Ces indices formeront un message chiffré que vous décoderez à la fin du parcours avec une véritable table de décryptage du XVIIe siècle pour localiser le trésor. Départ dans la cour de l’Hôtel de Ville à 14h15. Organisé par la ville d’Albi

Départ dans la cour de l’Hôtel de Ville. Nombre de places limité. Sur inscription avant le 14 septembre (inscription valable après réponse de confirmation). Equipes de 4 personnes maximum. Prévoir un stylo. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Chasse au trésor en famille dans le centre historique d’Albi. Hôtel de Ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 Albi Ville Albi lieuville Hôtel de Ville Albi