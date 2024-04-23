chasse au trésor en famille à Marcillac Lanville Marcillac-Lanville
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chasse au trésor en famille à Marcillac Lanville Marcillac-Lanville, mardi 23 avril 2024.
chasse au trésor en famille à Marcillac Lanville Marcillac-Lanville Charente
Mardi 23 avril 10h30-11h30 chasse au trésor en famille à Marcillac Lanville. Partez à la recherche du trésor du seigneur. Enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte.
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Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-04-23 10:30:00
fin : 2024-07-23 11:30:00
Place de la Mairie
Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine
L’événement chasse au trésor en famille à Marcillac Lanville Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme du Rouillacais