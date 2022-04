Chasse au trésor en chocolat – Dimanches en famille Chronographe (Le) Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Chasse au trésor en chocolat – Dimanches en famille Chronographe (Le), 24 avril 2022, Rezé. 2022-04-24

Horaire : 16:30 17:30

Gratuit : non Tarif : 2,5 € à 6 € Dès 7 ans À tous les gourmands, la chasse est ouverte ! ???????? ???? Durant les trois dimanches des vacances de printemps, le Chronographe a besoin de votre aide pour retrouver le code d’un coffre un peu spécial… Énigmes, aventures et chocolats, de quoi faire pâlir d’envie le lapin de Pâques ! En lien avec l’exposition Terre de Trésors, découvrez l’univers des monnaies et des chiffres de l’Antiquité à nos jours. Activité ludique garantie ! ???? Rendez-vous le 10, 17 et le 24 avril en tenue d’aventurier sur le terrain ??????. Activité familiale à partir de 7 ansÀ 14h30, 15h30 et 16h30, les dimanche 10, 17 et 24 avril ???? Réservations à partir du mercredi 30 mars Quand ? Comment ? Tarif : gratuit pour les – 18 ans, Tarif réduit 1,5 €, Plein tarif 3 €.Sur réservation dès le 30 mars, dans la limite des places disponibles, au 02 52 10 83 20 ou lechronographe@nantesmetropole.frConditions sanitaires : port du masque autoriséDurée : 1h Chronographe (Le) adresse1} Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 02 52 10 83 20 https://lechronographe.nantesmetropole.fr/home/preparer-sa-visite/solo–famille/activites.html

