2022-07-15 18:00:00 – 2022-07-15 19:15:00

2022-07-15 18:00:00 – 2022-07-15 19:15:00
Doué-en-Anjou 49700
Constituez une équipe (3 à 6 personnes) et affrontez des concurrents au cours d'une folle chasse au trésor au coeur de l'univers d'un espace troglodytique. Passage d'épreuves pour retrouver des indices qui mènent au trésor de Mérovée. Durée 1 h
troglo-sarcophages@orange.fr +33 6 77 77 06 94 https://troglo-sarcophages.fr/

