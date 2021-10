Plabennec Plabennec Finistère, Plabennec Chasse au trésor d’Halloween Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: Finistère

Plabennec Finistère Chasse au trésor d’Halloween, dans le bois de Lesquelen. A partir de 2 ans, jusqu’à 10 ans. 3 difficultés de parcours : – pour les tout petits (sensoriel) – pour les petits (ne sachant pas lire) – et pour les grands (sachant lire).

+33 6 61 33 05 13 https://www.helloasso.com/associations/arzou-da-zont/evenements/chasse-aux-bonbons

Départs à 10h, 11h15, 14h, 15h30, 17h

dernière mise à jour : 2021-10-16

