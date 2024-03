Chasse au trésor d’Halloween Morlanne, dimanche 27 octobre 2024.

Chasse au trésor d’Halloween Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Les plus jeunes (3-9 ans) pourront prendre part à une grande Chasse au trésor sur le thème d’Halloween qui se déroulera dans les jardins du Château de Morlanne.

Friandises et sortilèges seront au rendez-vous.

Animation de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 10:00:00

fin : 2024-10-27 18:00:00

Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chateaudemorlanne@orange.fr

