Entraigues Entraigues Entraigues, Isère chasse au trésor d’Halloween Entraigues Entraigues Catégories d’évènement: Entraigues

Isère

chasse au trésor d’Halloween Entraigues, 31 octobre 2021, Entraigues. chasse au trésor d’Halloween 2021-10-31 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-31 19:00:00 19:00:00 au jardin de l’association IL Y A. Attention pas de parking sur place (sauf place handicapée), se garer sur un des parkings du village et venir à pied! 217 chemin des Roures

Entraigues Isère Entraigues EUR 2 un jeu de piste à travers les rues d’Entraigues pour réunir tous les ingrédients d’une potion spéciale… La potion qui fait apparaître des bonbons ! cbertrand@hotmail.fr +33 6 44 81 84 24 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Entraigues, Isère Autres Lieu Entraigues Adresse au jardin de l'association IL Y A. Attention pas de parking sur place (sauf place handicapée), se garer sur un des parkings du village et venir à pied! 217 chemin des Roures Ville Entraigues lieuville 44.90221#5.94831