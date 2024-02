CHASSE AU TRÉSOR DES PORTES DE MEUSE Houdelaincourt, samedi 15 juin 2024.

CHASSE AU TRÉSOR DES PORTES DE MEUSE Houdelaincourt Meuse

Vendredi

La Chasse au Trésor des Portes de Meuse revient pour une 10ème édition, en partenariat avec l’Office de Tourisme Sud Meuse !

6 Nouvelles étapes, sur un itinéraire de 30 kilomètres, à faire en voiture ou à vélo sur la voie verte du Canal de la Marne au Rhin, à la découverte des trésors du sud meusien, son patrimoine rural remarquable et ses espaces naturels préservés Houdelaincourt, Baudignécourt, Demange-aux-Eaux, Saint-Joire, Laneuville et Tréveray.

Vivez une expérience unique et ludique en plein air à la recherche du trésor des Portes de Meuse ! Le principe de ce jeu ? Une véritable chasse au trésor, en pleine nature et dans nos villages pittoresques à l’aide d’une application (Baludik) disponible gratuitement sur smartphone et/ou d’une carte papier qui vous permettront de retrouver 6 symboles à associer à chaque étape, pour recomposer le code mystère et tenter de gagner plus de 150 lots sur tirage au sort smartphone, tablette tactile, montre connectée, vélos, activités de loisirs, etc.

Participation gratuite, location de vélos offerte. Toutes les étapes sont accessibles 7J/7 et 24H/24.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-09-01

Houdelaincourt 55130 Meuse Grand Est contact@portesdemeuse.fr

L’événement CHASSE AU TRÉSOR DES PORTES DE MEUSE Houdelaincourt a été mis à jour le 2024-02-15 par OT SUD MEUSE