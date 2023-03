CHASSE AU TRÉSOR DES PORTES DE MEUSE, 1 juin 2023, Haironville Haironville.

La Chasse au Trésor des Portes de Meuse revient en 2023 (9ème édition), en partenariat avec l’Office de Tourisme Sud Meuse :

6 Nouvelles étapes, sur un itinéraire d’une vingtaine de kilomètres (22 km en voiture ou 23 km à vélo) à la découverte des trésors du sud meusien, son patrimoine rural remarquable et ses espaces naturels préservés : Dammarie-sur-Saulx (location de vélos offerte – magasin Proxi), Brauvilliers (carrières souterraines de Rinval) et Morley. Vivez une expérience unique et ludique en plein air à la recherche du trésor des Portes de Meuse. Le principe de ce jeu ? Une véritable chasse au trésor, en pleine nature et dans nos villages pittoresques à l’aide d’une application disponible sur smartphone et/ou d’une carte papier qui vous permettront de retrouver 6 symboles à associer à chaque étape, pour recomposer le code mystère et tenter de gagner plus de 150 lots sur tirage au sort : smartphone, tablette tactile, montre connectée, vélos, baptêmes de l’air, activités de loisirs, etc.

LOCATION* DE VÉLOS OFFERTE : au départ de Dammarie-sur-Saulx (magasin Proxi, 31 Petite rue), sur un parcours cyclable balisé de 23 km.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/158952-boucle-morley-vtt

Les vélos sont réservés aux participants de la Chasse au trésor, sur le circuit balisé de l’opération, en échange d’une pièce d’identité en cours de validité.

Participation gratuite.

contact@portesdemeuse.fr +33 3 29 75 97 40 https://www.portesdemeuse.fr/chasse-au-tresor/

Codecom Portes de Meuse

Haironville

dernière mise à jour : 2023-03-04 par