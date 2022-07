Chasse au trésor des cagots de Bezaudun Tartas, 24 septembre 2022, Tartas.

Venez jouer à Indiana Jones et transformez-vous en archéologue pendant une après-midi. Votre mission : retrouver le trésor perdu des Cagots de Bezaudun et ainsi, vous plonger dans une véritable histoire du quartier.

Il y a plusieurs siècles vivait ici, à l’écart du reste du village, une communauté fort mystérieuse : les Cagots de Bezaudun. Nul ne connaît vraiment l’origine des Cagots, présents dans une grande partie de la Gascogne depuis le Moyen-Âge

Il va vous falloir résoudre une série d’énigmes et surmonter diverses épreuves afin de retrouver leur trésor caché voilà bien longtemps…

Précisions :

* à l’issue du jeu un goûter est proposé

* cette animation est accessible à partir de 4 ans

* elle peut être proposée pour des groupes jusqu’à 30 personnes et se déroule alors en équipes

* le jeu se déroulant entièrement en extérieur, il peut être ajourné en cas de pluie.

