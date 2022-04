Chasse au trésor de Pâques Tréguier, 13 avril 2022, Tréguier.

Chasse au trésor de Pâques Tréguier

2022-04-13 – 2022-04-13

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier

La ville de Tréguier, jolie petite Cité de Caractère nichée au fond de l’estuaire du Jaudy abritait autrefois le peuple des Korrigans Trégoros.

Espiègles, aussi gentils que taquins, ils aimaient la provocation et titiller FLAC le lapin de la gentille petite Aziliz, la fille de l’épicier. Une nuit pour rire, ils ont libéré Flac le lapin, du clapier dans lequel il dormait. Celui-ci apeuré par les cris, les pirouettes et les galipettes des Korrigans prit peur et s’échappa du jardin.

Depuis ce jour, Sophie est bien triste et cherche FLAC en vain. A travers les rues de la ville, aides-là à le retrouver. Et qui sait ? Ton enquête sera peut-être récompensée…

contact@echappees-tregoroises.bzh +33 6 01 48 31 31

Tréguier

