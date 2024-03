Chasse au trésor de Pâques Rougnat, samedi 13 avril 2024.

Chasse au trésor de Pâques organisée par le comité des fêtes de Rougnat en partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves.

Chasse ouverte à tous les enfants des environs !

Samedi 13 avril à partir de 14h, RDV est donné sur la place de Rougnat

14h Maquillage pour enfant

15 Chasse au trésor et activités pour les enfants -> Sur la place pour les plus petits, carte au trésor dans le bourg pour les plus grands ; Redistribution du butin entre tous les participants ! Activités -> chamboule-tout, course à l’oeuf, avaleur de balle, etc.

16h30 goûter

N’oubliez pas d’apporter votre panier

Infos et inscriptions (obligatoires jusqu’au 9 avril au 07 81 69 93 01)

4€/enfant (goûter compris) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

Le Bourg

Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine

