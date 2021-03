Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville Chasse au trésor de Pâques Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Chasse au trésor de Pâques, 20 mars 2021-20 mars 2021, Ribeauvillé. Chasse au trésor de Pâques 2021-03-20 – 2021-04-24

Ribeauvillé Haut-Rhin En couple ou entre amis ?

Parcourez le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr à travers un parcours ponctué d’énigmes. Récoltez tous les indices pour retrouver la phrase mystère et rendez-vous à l’office de tourisme. Une récompense sera à la clé !

Pensez à vous munir de votre livret avant de vous y aventurer ! Disponible à l’office de tourisme. En couple ou entre amis ?

Parcourez le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr à travers un parcours ponctué d’énigmes. Récoltez tous les indices pour retrouver la phrase mystère et rendez-vous à l’office de tourisme. Une récompense sera à la clé !

Pensez à vous munir de votre livret avant de vous y aventurer ! Disponible à l’office de tourisme. En couple ou entre amis ?

Parcourez le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr à travers un parcours ponctué d’énigmes. Récoltez tous les indices pour retrouver la phrase mystère et rendez-vous à l’office de tourisme. Une récompense sera à la clé !

Pensez à vous munir de votre livret avant de vous y aventurer ! Disponible à l’office de tourisme. En couple ou entre amis ?

Parcourez le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr à travers un parcours ponctué d’énigmes. Récoltez tous les indices pour retrouver la phrase mystère et rendez-vous à l’office de tourisme. Une récompense sera à la clé !

Pensez à vous munir de votre livret avant de vous y aventurer ! Disponible à l’office de tourisme.

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse Ville Ribeauvillé