Chasse au trésor de Pâques pour enfants (6/10ans) Bergerac, 27 avril 2022, Bergerac.

Chasse au trésor de Pâques pour enfants (6/10ans) Quai Cyrano-Office de Tourisme Bergerac 1 Rue Récollets Bergerac

2022-04-27 – 2022-04-27 Quai Cyrano-Office de Tourisme Bergerac 1 Rue Récollets

Bergerac Dordogne

EUR Une chasse au trésor vous attend au coeur de la ville de Bergerac, à l’occasion de Pâques! Venez résoudre les énigmes proposées, avec un livret-jeu et en compagnie d’une guide de l’Office de Tourisme. Trouverez-vous le code pour accéder au trésor?



Cette chasse au trésor est adaptée pour les enfants de 6 à 10 ans. Accompagnement obligatoire par un adulte responsable.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Bergerac Sud Dordogne – Quai Cyrano. Visite non annulable et non remboursable après inscription.

Quai Cyrano-Office de Tourisme Bergerac 1 Rue Récollets Bergerac

dernière mise à jour : 2022-03-14 par